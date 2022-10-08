В Крыму оценили запасы продуктов и топлива

Запасы товаров первой необходимости на территории Крыма имеются почти на два месяца, но для предотвращения искусственного ажиотажа ограничена продажа бакалейных товаров, сообщили в министерстве промышленной политики Крыма.

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По словам замминистра промышленной политики Республики Крым Ирины Мезавцовой, продовольственный рынок в регионе насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Она констатировала наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток, приводятся ее слова на странице ведомства во «ВКонтакте».

Мезавцова сообщила, что в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг.

При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков написал в Telegram, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения, отметил он.