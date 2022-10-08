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31 минуту назад

Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы

Майк Габриелян

В Крыму задействовали новые логистические схемы, чтобы обеспечить стабильные поставки населению и предприятиям. Об этом сообщил Минтранс РФ, передает РИА Новости.

Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы», - сказано в заявлении.

Создан оперативный штаб по вопросам логистики на полуострове и ремонта полотна Крымского моста. Руководит штабом министр транспорта Виталий Савельев. Сейчас оцениваются повреждения, объем и сроки восстановительных работ.

Названа сумма ущерба от взрыва на Крымском мосту

На Крымском мосту утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП мост не разрушен. Повреждена часть полотна на автомобильной и железнодорожной частях.

Подготовка к восстановительным работам уже началась, заработала Керченская паромная переправа.

Общество,Крымский мост ЧП,Виталий Савельев,Минтранс РФ,
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