Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы

В Крыму задействовали новые логистические схемы, чтобы обеспечить стабильные поставки населению и предприятиям. Об этом сообщил Минтранс РФ, передает РИА Новости.

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«Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы», - сказано в заявлении.

Создан оперативный штаб по вопросам логистики на полуострове и ремонта полотна Крымского моста. Руководит штабом министр транспорта Виталий Савельев. Сейчас оцениваются повреждения, объем и сроки восстановительных работ.

На Крымском мосту утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП мост не разрушен. Повреждена часть полотна на автомобильной и железнодорожной частях.