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19 минут назад

Аксенов обратился к отельерам Крыма с просьбой о туристах

Майк Габриелян

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туристами после ЧП на Крымском мосту. Он обратился к отельерам и отдыхающим полуострова.

Аксенов обратился к отельерам Крыма с просьбой о туристах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения», - написал Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации озвучат в понедельник.

Глава региона подчеркнул, что данная позиция согласована с правительством и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Аксенов добавил, что граждан о происходящем будут «информировать в постоянном режиме». В кратчайший срок состоится экспертиза, станут известны причины ЧП.

«Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы», - призвал глава Крыма.

В Министерстве курортов и туризма Крыма подтвердили, что «отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средства размещения».

Сегодня стало известно о подрыве грузовика на Крымском мосту. В результате ЧП мост не разрушен. Повреждена небольшая часть полотна на автомобильной и железнодорожной частях.

Подготовка к восстановительным работам уже началась. Минтранс запустил новые логистические маршруты, заработала Керченская паромная переправа.

Общество,Крымский мост ЧП,Сергей Аксенов,Минтранс РФ,
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