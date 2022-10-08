Аксенов обратился к отельерам Крыма с просьбой о туристах

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туристами после ЧП на Крымском мосту. Он обратился к отельерам и отдыхающим полуострова.

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«Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения», - написал Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации озвучат в понедельник.

Глава региона подчеркнул, что данная позиция согласована с правительством и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Аксенов добавил, что граждан о происходящем будут «информировать в постоянном режиме». В кратчайший срок состоится экспертиза, станут известны причины ЧП.

«Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы», - призвал глава Крыма.

В Министерстве курортов и туризма Крыма подтвердили, что «отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средства размещения».

Сегодня стало известно о подрыве грузовика на Крымском мосту. В результате ЧП мост не разрушен. Повреждена небольшая часть полотна на автомобильной и железнодорожной частях.