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22 минуты назад

Советник главы Крыма: информация об ограничении продаж не соответствует действительности

Газета.Ru

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что информация об ограничении продажи товаров на территории республики не соответствует действительности.

Советник главы Крыма: информация об ограничении продаж не соответствует действительности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», — написал Крючков.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что обследование повреждений Крымского моста уже проводится.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также зафиксировано частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.

Общество,Крымский мост ЧП,Олег Крючков,Марат Хуснуллин,НАК,Правительство РФ,
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