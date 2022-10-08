Советник главы Крыма: информация об ограничении продаж не соответствует действительности

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что информация об ограничении продажи товаров на территории республики не соответствует действительности.
«Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», — написал Крючков.
Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что обследование повреждений Крымского моста уже проводится.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также зафиксировано частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.
По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.