Советник главы Крыма: информация об ограничении продаж не соответствует действительности

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что информация об ограничении продажи товаров на территории республики не соответствует действительности.

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«Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», — написал Крючков.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что обследование повреждений Крымского моста уже проводится.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также зафиксировано частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.