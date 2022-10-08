Бероев: "Если мобилизуют - пойдем!"

Актер Егор Бероев заявил, что готов отправиться на фронт в случае получения повестки в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит News.ru.

"Если мобилизуют - пойдем! Почему нет? Пойдем!" - сказал артист.

28 сентября депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с "Газетой.Ru" поддержала призыв в армию артистов, не имеющих отсрочки по состоянию здоровья. Она заявила, что они такие же граждане России, как и остальные.