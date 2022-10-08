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24 минуты назад

Актер Бероев заявил о готовности отправиться на фронт

Газета.Ru

Актер Егор Бероев заявил, что готов отправиться на фронт в случае получения повестки в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит News.ru.

Бероев: "Если мобилизуют - пойдем!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если мобилизуют - пойдем! Почему нет? Пойдем!" - сказал артист.

28 сентября депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с "Газетой.Ru" поддержала призыв в армию артистов, не имеющих отсрочки по состоянию здоровья. Она заявила, что они такие же граждане России, как и остальные.

"Если у них есть военно-учетная специальность, которая требуется для армии - почему их не призывать?" - сказала она.

Ранее сообщалось, что актер Егор Бероев упал на съемках номера о спецоперации в новом "Ледниковом периоде".

Общество,Елена Драпеко,Егор Бероев,Госдума,
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