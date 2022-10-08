Бероев: "Если мобилизуют - пойдем!"

Актер Егор Бероев заявил, что готов отправиться на фронт в случае получения повестки в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит News.ru.
"Если мобилизуют - пойдем! Почему нет? Пойдем!" - сказал артист.
28 сентября депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с "Газетой.Ru" поддержала призыв в армию артистов, не имеющих отсрочки по состоянию здоровья. Она заявила, что они такие же граждане России, как и остальные.
"Если у них есть военно-учетная специальность, которая требуется для армии - почему их не призывать?" - сказала она.
Ранее сообщалось, что актер Егор Бероев упал на съемках номера о спецоперации в новом "Ледниковом периоде".