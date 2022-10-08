В Минэнерго заявили, что Крым обеспечен топливом для автомобилей

Нехватки топлива на АЗС Крыма не ожидается, регион обеспечен бензином и дизельным топливом для автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минэнерго России .

«На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после взрыва и пожара на Крымском мосту на АЗС в регионе стали образовываться очереди. В Керчи на одной из заправок скопилось более двух десятков автомобилей. Telegram-канал Baza сообщает, что очереди продолжают увеличиваться и некоторые автомобилисты стремятся запастись топливом впрок, заливая его в канистры.