РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым

Компания "Российские железные дороги" временно приостановила продажу билетов на ближайшие поезда в Крым на фоне произошедшего на Крымском мосту взрыва. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат. Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

В НАК добавили, что арка над сухопутной частью моста не получила повреждений. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.