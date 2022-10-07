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51 минуту назад

Прилепин назвал Макаревича глупым стариком

Lenta.ru

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель и публицист Захар Прилепин назвал солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) «глупым, неумным и много на себя берущим стариком». Об этом сообщает RTVI.

Прилепин назвал Макаревича глупым стариком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой все давние, никаких песен нормальных Макаревича уже нет лет 30», — сказал писатель.

Ранее Прилепин высказался о покинувших Россию звездах. Автор предрек возвращение артистов, уехавших из страны.

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«Оно вернется. Может быть, самое озверелое не вернется. Это какие-то отдельные персонажи, но, в целом, все это съедется обратно ровно на те же самые места. Так в России заведено», — считает он.

Общество,Сергей Пускепалис,Андрей Макаревич,Захар Прилепин,
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