Oxxxymiron и Глуховский пополнили список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов рэпера Oxxxymiron и писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Писатель Дмитрий Глуховский был внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Кроме него в список также попали Балтатарова Евгения Семеновна и Ясавеев Искэндэр Габдрахманович.

Рэпер Oxxxymiron пополнил собой список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Вместе с ним в реестр также внесли Сторожеву Ирину Владимировну и Попову Алёну Владимировну. Согласно данным рееста, последние являются украинскими журналистками, работающими на «Радио Свобода».