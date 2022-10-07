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23 минуты назад

Oxxxymiron и Глуховский пополнили список иноагентов

Елена Прошина

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов рэпера Oxxxymiron и писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Oxxxymiron и Глуховский пополнили список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Писатель Дмитрий Глуховский был внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Кроме него в список также попали Балтатарова Евгения Семеновна и Ясавеев Искэндэр Габдрахманович.

Рэпер Oxxxymiron пополнил собой список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Вместе с ним в реестр также внесли Сторожеву Ирину Владимировну и Попову Алёну Владимировну. Согласно данным рееста, последние являются украинскими журналистками, работающими на «Радио Свобода».

Ранее Министерство юстиции решило сократить список СМИ-иноагентов. Из реестра убрали имена журналиста Владимира Воронова и координатора движения «Голос» (признано в России иноагентом) Виталия Ковина.

Общество,Владимир Воронов,Алена Попова,Дмитрий Глуховский,Минюст России,
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