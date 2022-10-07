Суд изъял у "Мемориала" здание в Москве

Тверской суд Москвы изъял в пользу государства здание международного общества "Мемориал" (признан в РФ иностранным агентом) на Каретном ряду в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры о признании сделки недействительной, обращение имущества в доход РФ удовлетворить частично", - огласил решение судья.
Ранее Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал", а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал" (оба признаны в России иностранными агентами).