В Нижнем Новгороде отменили празднование Нового года из-за мобилизации

В Нижнем Новгороде отменили все гулянья, концерты и салюты на Новый год и Рождество. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Поступает много запросов от жителей в соцсетях, вопросов по поводу того, планируются ли какие-то большие массовые гуляния, салюты, концерты на новогодние праздники. Отвечаю, что нет, не планируются. Изначально такие планы были, сейчас такого в планах нет, — сказал политик.

По его словам, в городе все равно пройдут детские новогодние елки. Также власти не отменяют празднование Нового года в школах и детских садах.

Все деньги, которые планировалось потратить на праздничные мероприятия, будут направлены на льготы семьям попавших под частичную мобилизацию граждан, сказал Шалабаев в Telegram-канале.

Аналогичное решение уже приняли власти Санкт-Петербурга. Под отмену мероприятий попали концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, праздничный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.