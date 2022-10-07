В Санкт-Петербурге отменили празднование Нового года из-за мобилизации

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить празднование Нового года на городских площадках, а сэкономленные средства направят для оснащения мобилизованных горожан. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, — говорится в сообщении.

Уточняется, что под отмену мероприятий попали концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, праздничный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце. Однако новогодние программы для семей с детьми пройдут по расписанию, отметили в пресс-службе администрации.