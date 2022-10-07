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41 минуту назад

Власти Санкт-Петербурга отменили празднование Нового года из-за мобилизации

Вечерняя Москва

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить празднование Нового года на городских площадках, а сэкономленные средства направят для оснащения мобилизованных горожан. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Санкт-Петербурге отменили празднование Нового года из-за мобилизации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, — говорится в сообщении.

Уточняется, что под отмену мероприятий попали концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, праздничный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце. Однако новогодние программы для семей с детьми пройдут по расписанию, отметили в пресс-службе администрации.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на меру поддержки могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.

Общество,Владимир Путин,Правительство Санкт-Петербурга,
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