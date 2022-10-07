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57 минут назад

Появление огромных шаров в лесу в Сочи объяснили

Елена Прошина

Полиция Сочи объяснила, откуда в местном лесу появились большие металлические шары. Об этом сообщает РБК.

Появление огромных шаров в лесу в Сочи объяснили
Фото: соцсетисоцсети

По словам пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, шары установил неизвестный скульптор.

«Никакой опасности объекты не представляют», – сообщили в ведомстве.

О появлении шаров в лесу Хостинского района Сочи стали сообщать местные жители. Их обнаружили у границ реликтовой Тисо-Самшитовой рощи. Уточняется, что сотрудники нацпарка знают имя автора скульптур, но называть его отказались.

Ранее стало известно, что в Сочи откроется выставка художницы Елены Москалевой.

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