Появление огромных шаров в лесу в Сочи объяснили

Полиция Сочи объяснила, откуда в местном лесу появились большие металлические шары. Об этом сообщает РБК .

О появлении шаров в лесу Хостинского района Сочи стали сообщать местные жители. Их обнаружили у границ реликтовой Тисо-Самшитовой рощи. Уточняется, что сотрудники нацпарка знают имя автора скульптур, но называть его отказались.