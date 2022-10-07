Появление огромных шаров в лесу в Сочи объяснили

Полиция Сочи объяснила, откуда в местном лесу появились большие металлические шары. Об этом сообщает РБК.
По словам пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, шары установил неизвестный скульптор.
«Никакой опасности объекты не представляют», – сообщили в ведомстве.
О появлении шаров в лесу Хостинского района Сочи стали сообщать местные жители. Их обнаружили у границ реликтовой Тисо-Самшитовой рощи. Уточняется, что сотрудники нацпарка знают имя автора скульптур, но называть его отказались.
Ранее стало известно, что в Сочи откроется выставка художницы Елены Москалевой.