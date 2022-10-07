Билетная система «СберТройки» заработала в Ставрополе

Билетная система «СберТройка» заработала во всех троллейбусах на маршрутах № 1, 2, 4, 7, 8, 9 и в автобусах на маршруте № 15 в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 7 октября.
— Совместно с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставрополя запустили «СберТройку» в 70 транспортных средствах на семи городских маршрутах, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
При этом с 10 октября на ставропольских троллейбусных и автобусном маршрутах появится возможность оплаты обычной «Тройкой».
Стоимость проезда составит 16 рублей. Жителям города с 10-го числа также станет доступен личный кабинет «СберТройки».
До этого сообщалось, что с начала сезона речной навигации 588 тысяч пассажиров воспользовались билетной системой «СберТройки».
Приобрести билеты на водные прогулки и переправы можно любым удобным способом: с помощью маркетплейса «Суда сюда!», а также в кассах на трех причалах: Северный речной вокзал, Киевский, Китай-город. Кассы открыты с 8 до 22 часов, оплатить можно «Тройкой», банковской картой и наличными.