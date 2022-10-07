Названа ежемесячная сумма для геров ЛНР

"Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание Героя Луганской Народной Республики, в размере 36 410,00 российских рублей, далее - ежемесячная денежная выплата", - говорится в постановлении, выдержка из которого опубликована в Telegram-канале кабмина.