Жители российского города сняли северное сияние на видео

Жители Мурманска и Мурманской области стали свидетелями северного сияния и сняли вспышку на видео. Кадры опубликовало издание «СеверПост».

На снятых жительницей города Еленой Ястребовой кадрах видно, как над всем городом переливаются изумрудные волны света. Северное сияние было зафиксировано вечером 6 октября.

«Наконец-то и в Мурманске можно было любоваться полярным сиянием сегодня вечером», — обрадовалась уникальному природному явлению россиянка.