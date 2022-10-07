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17 минут назад

Жители российского города сняли северное сияние на видео

Lenta.ru

Жители Мурманска и Мурманской области стали свидетелями северного сияния и сняли вспышку на видео. Кадры опубликовало издание «СеверПост».

На снятых жительницей города Еленой Ястребовой кадрах видно, как над всем городом переливаются изумрудные волны света. Северное сияние было зафиксировано вечером 6 октября.

«Наконец-то и в Мурманске можно было любоваться полярным сиянием сегодня вечером», — обрадовалась уникальному природному явлению россиянка.

Ранее близ села Ловозеро в Мурманской области местный житель снял на видео стадо кружащихся в «хороводе» оленей. На видео попали десятки северных оленей, которые синхронно двигаются вокруг нескольких сородичей.

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