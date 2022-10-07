ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю вырос на 1,1 п. п. и составляет 81,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,1% участников опроса (плюс 1,1 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 76,9% (плюс 0,9 п. п. за неделю)", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,9% опрошенных (плюс 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,8% респондентов (минус 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,7% (плюс 1,6 п. п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,7% (минус 0,7 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергей Миронову - 33,9% (плюс 2,1 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,7% (плюс 0,6 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,4% (плюс 1,7 п. п. за неделю).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41,6% (плюс 0,7 п. п. за неделю), КПРФ - 10% (минус 1 п. п. за неделю), "Новых людей" - 4,1% (плюс 0,1 п. п. за неделю), ЛДПР - 8,6% (плюс 0,5 п. п. за неделю), "Справедливой России - За правду" - 5,6% (минус 0,2 п. п.).