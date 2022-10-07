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1 час назад

Правительство России решило визуально разделить платную и бесплатную парковки

Вечерняя Москва

Правительство Российской Федерации решило визуально разделить платную и бесплатную парковки. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

В России визуально разделят платную и бесплатную парковки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Теперь платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатная парковочная зона — белыми.

— Еще одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Новость дополняется

Общество,Правительство РФ,
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