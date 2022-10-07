В России визуально разделят платную и бесплатную парковки

— Еще одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места, — говорится в сообщении на сайте кабмина.