В России визуально разделят платную и бесплатную парковки

Правительство Российской Федерации решило визуально разделить платную и бесплатную парковки. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.
Теперь платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатная парковочная зона — белыми.
— Еще одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места, — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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