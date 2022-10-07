Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ продлили

В Росавиации продлили запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 16 октября. Об этом сообщается на сайте агентства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как и прежде, будут закрыты аэропорты Симферополя, Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка, Элисты и Ростова-на-Дону.

Рейсов в эти аэропорты нет с 24 февраля, запрет на полеты туда регулярно продлевают - эту зону признали небезопасной для гражданских самолетов.

Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.