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21 минуту назад

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов вновь продлили

Мария Иванова

В Росавиации продлили запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 16 октября. Об этом сообщается на сайте агентства.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ продлили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как и прежде, будут закрыты аэропорты Симферополя, Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка, Элисты и Ростова-на-Дону.

Рейсов в эти аэропорты нет с 24 февраля, запрет на полеты туда регулярно продлевают - эту зону признали небезопасной для гражданских самолетов.

Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что рейсы на юг России будут отменять до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине.

Общество,Владимир Константинов,Росавиация,
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