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8 минут назад

У десятков тысяч лифтов в России истек срок службы

Lenta.ru

В России более 32 тысяч лифтов с истекшим сроком службы находятся на балансе спецсчетов собственников. Об этом заявил советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Андрей Сергеев, пишет Интерфакс.

У десятков тысяч лифтов в России истек срок службы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Дополнительно, до 2024 года включительно, отработают назначенный срок службы еще 8,5 тысячи. Фактически это половина всех лифтов, которые нужно заменить будет включительно до 2024 года», — добавил Сергеев. Основной проблемой эксперт назвал нехватку средств, которые формируются на специальных счетах у собственников.

Сергеев уточнил, что провести на имеющиеся деньги замену всех лифтов практически невозможно. В качестве возможного решения проблемы специалист предложил два варианта — поддержку со стороны субъекта и введение механизма рассрочки.

В Воронеже лифт упал вместе с женщиной

Ранее стало известно, что в России начали производить меньше лифтов — с января по июнь 2022 года выпуск подъемников сократился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Эксперты объяснили динамику уходом с российского рынка иностранных производителей, включая компанию Otis.

Общество,Андрей Сергеев,Госстрой России,
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