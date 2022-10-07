Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в торговых центрах

Владельцы торговых центров могут получить личные данные покупателей, которые пользуются Wi-Fi на территории ТЦ. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, с помощью специальных программ для скачивания данных владельцы торговых центров могут анализировать потоки покупателей, точки привлечения их внимания и потоки оборота товаров в часы пик.

Специалист добавил, что использование беспроводной Интернет-сети также позволяет точно определять местонахождение посетителей. Это помогает владельцам располагать магазины так, чтобы привлекать в них больше покупателей, передает «Газета.ру».

Шведский бренд H&M, который ранее объявил об остановке своей деятельности на территории РФ, внес оплату за использование арендной площади в одном из торговых центров столицы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, свидетельствует ли это решение о желании продолжить работу магазина в России и существует ли вероятность возвращения других крупных зарубежных брендов.