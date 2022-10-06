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9 минут назад

Проживающим за границей россиянам рассказали о порядке снятия с воинского учета

Елена Прошина

Гражданам России, проживающим за границей, для снятия с воинского учета необходимо лично явиться в военкомат и подать письменное заявление. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Проживающим за границей россиянам рассказали о порядке снятия с воинского учета
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в заявлении проживающим за границей россиянам необходимо указать причины снятия с воинского учета и новое место жительства.

Ранее «Объясняем.рф» сообщил, что о завершении призыва может объявить только президент России Владимир Путин. Также на портале рассказали, что в период частичной мобилизации все контракты с истекающим сроком действия автоматически продляются. Основаниями для увольнения могут быть только достижение предельного возраста, состояние здоровья или тюремное заключение.

Общество,Украина,Владимир Путин,
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