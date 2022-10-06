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25 минут назад

Нуждающимся жителям Петербурга будут раздавать хлеб

Илья Родин

В Санкт-Петербурге торговые сети «Перекресток» и «Магнит» ежедневно будут отбирать продукцию с истекающим сроком годности. Она будет передаваться нуждающимся. Об этом пишет РБК.

Нуждающимся жителям Петербурга будут раздавать хлеб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что к запущенному вместе с благотворительным фондом «Банк еды «Русь» пилотному проекту фудшеринга постепенно подключатся супермаркеты сети «Перекресток» по всей России.

Работники торговых точек будут каждый день отбирать разнообразные хлебобулочные изделия с истекающим через 1-2 дня сроком годности. Волонтеры фонда будут забирать их и в течение нескольких часов распределять среди подопечных.

В «Магните» пояснили, что запустят проект по фудшерингу через 2-3 недели. Сеть будет передавать нуждающимся продукцию в широком ассортименте, «до 300 наименований товаров». Продукты будут распределяться через дарксторы (магазины, работающие только на онлайн-заказы).

Эксперты считают, что востребованность фудшеринга будет постоянно увеличиваться на фоне внутренней и международной повестки.

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