Нуждающимся жителям Петербурга будут раздавать хлеб

Торговые сети «Перекрёсток» и «Магнит» каждый день будут отбирать продукцию с истекающим сроком годности.

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«Схема сотрудничества выглядит так: продавцы сортируют, а волонтёры благотворительного фонда забирают продукты и за несколько часов распределяют их среди подопечных», — пишет «РБК-Петербург».

Издание отмечает, что хлебобулочные изделия намерен раздавать «Перекрёсток», а «Магнит» расширит ассортимент до 300 наименований: он включает фрукты, овощи и бакалею.