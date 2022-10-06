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58 минут назад

Нуждающимся жителям Санкт-Петербурга будут раздавать хлеб и булки

Говорит Москва

Торговые сети «Перекрёсток» и «Магнит» каждый день будут отбирать продукцию с истекающим сроком годности.

Нуждающимся жителям Петербурга будут раздавать хлеб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Схема сотрудничества выглядит так: продавцы сортируют, а волонтёры благотворительного фонда забирают продукты и за несколько часов распределяют их среди подопечных», — пишет «РБК-Петербург».

Издание отмечает, что хлебобулочные изделия намерен раздавать «Перекрёсток», а «Магнит» расширит ассортимент до 300 наименований: он включает фрукты, овощи и бакалею.

Ранее развитие фудшеринга в России сдерживали особенности налогообложения. Утилизация непроданных продуктов обходилась торговым сетям дешевле, чем их безвозмездная передача. В 2020 году налог на этот вид пожертвований отменили.

Общество,"Магнит",
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