Нуждающимся жителям Петербурга будут раздавать хлеб

Торговые сети «Перекрёсток» и «Магнит» каждый день будут отбирать продукцию с истекающим сроком годности.
«Схема сотрудничества выглядит так: продавцы сортируют, а волонтёры благотворительного фонда забирают продукты и за несколько часов распределяют их среди подопечных», — пишет «РБК-Петербург».
Издание отмечает, что хлебобулочные изделия намерен раздавать «Перекрёсток», а «Магнит» расширит ассортимент до 300 наименований: он включает фрукты, овощи и бакалею.
Ранее развитие фудшеринга в России сдерживали особенности налогообложения. Утилизация непроданных продуктов обходилась торговым сетям дешевле, чем их безвозмездная передача. В 2020 году налог на этот вид пожертвований отменили.