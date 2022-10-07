Карла Бруни отстригла прядь волос в поддержку женщин Ирана

Супруга экс-президента Франции Николя Саркози, супермодель и певица Карла Бруни отрезала волосы на камеру и сняла процесс на видео. Роликом она поделилась в социальных сетях.
Известные французские актрисы отрезают себе волосы в поддержку иранских женщин. Акцию поддержали Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Изабель Юппер, Марион Котийяр, Жюльет Бинош и Изабель Аджани. Позже к ним присоединилась 54-летняя топ-модель Карла Бруни. Супруга экс-президента Франции отрезала прядь волос и поделилась видео в личном блоге.
18 сентября стало известно, что женщины Ирана протестуют против гибели задержанной из-за хиджаба девушки. В публикации отмечается, что официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили в автозаке. Родственники Мазсы Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.
«Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — рассказали родственники девушки.