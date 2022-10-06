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1 час назад

Меньшиков отказался подселять в свою квартиру московскую пенсионерку

Вечерняя Москва

Московский суд отказался подселять к актеру Олегу Меньшикову пенсионерку, которая хотела забрать половину своего старого жилища.

Меньшиков отказался подселять в свою квартиру московскую пенсионерку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В конце 1990-х Светлана Савицкая с супругом приобрели жилье на Фрунзенской набережной и оформили на мужа. Через город пара развелась, но договорилась в случае продажи квартиры поделить выручку пополам. После развода Савицкая не общалась с бывшим супругом, но была уверена — договоренность не нарушится. Однако мужчина не выходил с ней на связь, а дверь квартиры никто не открывал.

После этого Савицкая обратилась в полицию, где информации о бывшем муже также не нашлось. Тогда она решила отсудить часть жилья и узнала, что ее продали еще в 2004 году, а владельцами квартиры стали родители женщины. Позже они продали ее актеру Олегу Меньшикову. В результате пяти проведенных судебных заседаний жилье осталось у Меньшикова, передает Пятый канал.

Недавно певица Юлианна Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.

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