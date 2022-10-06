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59 минут назад

Автор самых известных иллюстраций к эпосу «Калевала» Тамара Юффа умерла в 85 лет

Вечерняя Москваиещё 1

Заслуженный художник РФ, автор иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала» Тамара Юффа скончалась на 86-м году жизни. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Скончалась автор известных иллюстраций к эпосу "Калевала" Тамара Юффа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сегодня Карелия потеряла великую художницу. Ушла из жизни Тамара Григорьевна Юфа. Для нас это невосполнимая утрата. Приношу искренние соболезнования родным и близким Тамары Григорьевны, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Тамара Юффа родилась 2 марта 1937 года в деревне Колодезная Липецкой области. Выпускница Ленинградского художественно-педагогического училища имени Серова. После завершения учебы она переехала в карельский поселок Ладва, где преподавала черчение и рисование в школе.

Работы художницы входят в золотой фонд русской живописи. Она создала уникальные образы героев «Калевалы». Иллюстрациями Юффы сопровождались три издания эпоса. Тамара Юффа также была автором иллюстраций к сказкам Андерсена, Топелиуса, братьев Гримм, Перро и многих других авторов.

Кроме того, ухдожница работала над костюмами ансамбля «Кантеле» и других коллективов, оформляла театральные спектакли.

Общество,Артур Парфенчиков,
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