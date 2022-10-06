Скончалась автор известных иллюстраций к эпосу "Калевала" Тамара Юффа

Заслуженный художник РФ, автор иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала» Тамара Юффа скончалась на 86-м году жизни. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сегодня Карелия потеряла великую художницу. Ушла из жизни Тамара Григорьевна Юфа. Для нас это невосполнимая утрата. Приношу искренние соболезнования родным и близким Тамары Григорьевны, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Тамара Юффа родилась 2 марта 1937 года в деревне Колодезная Липецкой области. Выпускница Ленинградского художественно-педагогического училища имени Серова. После завершения учебы она переехала в карельский поселок Ладва, где преподавала черчение и рисование в школе.

Работы художницы входят в золотой фонд русской живописи. Она создала уникальные образы героев «Калевалы». Иллюстрациями Юффы сопровождались три издания эпоса. Тамара Юффа также была автором иллюстраций к сказкам Андерсена, Топелиуса, братьев Гримм, Перро и многих других авторов.