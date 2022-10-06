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1 час назад

Принц Уильям получил в наследство 200-летнюю тюрьму в Принстауне

Газета.Ru

После смерти королевы Елизаветы принц Уильям стал владельцем портфеля недвижимости своего отца стоимостью около 400 миллионов долларов, в том числе тюрьмы HMP Dartmoor. Об этом сообщает New York Post.

Принц Уильям получил в наследство необычное строение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 1809 года тюрьма расположена в Принстауне, в английском графстве Девон. Мужская тюрьма категории С — учебно-переселенческое учреждение, которое предоставляет заключенным, в основном «белым воротничкам», возможность развивать свои навыки, чтобы они могли найти работу и вернуться в общество после освобождения.

Дартмур состоит из шести корпусов, в которых размещаются камеры. В тюрьме можно получить образование — от базовых образовательных навыков до университетских курсов. Профессиональное обучение включает в себя электронику, кирпичную кладку и плотницкое дело, курсы живописи и декорирования, промышленную уборку и настольную издательскую деятельность.

Общество,принц Уильям,
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