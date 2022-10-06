Принц Уильям получил в наследство необычное строение

После смерти королевы Елизаветы принц Уильям стал владельцем портфеля недвижимости своего отца стоимостью около 400 миллионов долларов, в том числе тюрьмы HMP Dartmoor. Об этом сообщает New York Post.

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С 1809 года тюрьма расположена в Принстауне, в английском графстве Девон. Мужская тюрьма категории С — учебно-переселенческое учреждение, которое предоставляет заключенным, в основном «белым воротничкам», возможность развивать свои навыки, чтобы они могли найти работу и вернуться в общество после освобождения.