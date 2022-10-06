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18 минут назад

ЦБ предупредил россиян о мошенничестве от имени сотрудников банка

Вечерняя Москваиещё 1

Мошенники все чаще стали использовать схему, при которой они ради обмана представляются сотрудниками ЦБ. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ предупредил россиян о мошенничестве от имени сотрудников банка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что сначала злоумышленники звонят человеку и говорят ему о подозрительных операциях, которые якобы совершаются по его карте. Затем они отправляют жертве поддельное удостоверение работника ЦБ в качестве гарантии.

При этом регулятор не работает с физлицами как с клиентами и не звонит им, отмечается в Telegram-канале ЦБ.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что недавно телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью мессенджеров.

Он уточнил, что схема заключается в том, что жертвам звонят «сотрудники следственных органов» и выведывают их личные данные. Преступники пугают фактом «подделки документов» и попыткой похищения средств жертвы человеком с одинаковой фамилией.

Банки с 1 октября обязаны идентифицировать устройства, с которых клиенты проводят онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты для защиты от действий кибермошенников. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Евгения Осина, как это будут реализовывать и почувствуют ли изменения клиенты.

Общество,Евгений Осин,Иван Соловьев,
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