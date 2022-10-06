Карл III был недоволен поведением Кейт Миддлтон

Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Чарльз, принц Уэльский, Екатерина, герцогиня Кембриджская и Камилла, герцогиня Корнуолл посещают рождественскую церковную службу в Сандрингеме 25 декабря 2015 года в Кингс Линн, Англия

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За последние несколько недель вышли сразу несколько противоречивых книг о монаршей семье, среди которых — «Новые короли» Кэти Николл. Эксперт проливает в своей работе свет на напряжённые отношения короля Карла III на взаимоотношения с одной из невесток — и это вовсе не Меган Маркл, как может показаться хейтерам герцогов Сассекских!

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Кэтрин, герцогиня Кембриджская и принц Чарльз, принц Уэльский 15 марта 2012 в Лондоне, Англии

Кэтрин, герцогиня Кембриджская и принц Чарльз, принц Уэльский посещают Фонд принца для детей и искусств в картинной галерее Далвич 15 марта 2012 в Лондоне, Англии

Как оказалось, после того как его старший сын, будущий принц Уэльский, женился на Кейт Миддлтон, принц Чарльз далеко не сразу смог найти с ней общий язык.

«Ему не нравилось, что она предпочитает эффектно одеваться, чтобы привлекать к себе внимание. Прилежному, скромному и постоянно заботящемуся о своей репутации сыну королевы ЕлизЕлизаветы II было очень трудно понять. Позже он с трудом признал, что в эпоху социальных сетей и новых онлайн-медиа Кейт помогает королевской семье оставаться популярной, будучи одной из самых ярких её визитных карточек», — пишет Кэти.

Принц Чарльз, принц Уэльский, Камилла, Герцогиня Корнуолльская, принц Гарри, Кэтрин, герцогиня Кембриджская и принц Уильям, герцог Кембриджский, присутствуют на свадьбе Зары Филлипс и Майка Тиндалла в Кэнонгейт Кирк, Эдинбург, 30 июля 2011 года в Эдинбурге, Шотландия