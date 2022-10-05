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4 минуты назад

«Питьевая вода будет стоить как нефть»

Илья Родин

Планету ждут очень тяжелые десять лет, но шансы на выживание у Земли все же есть, рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа. Об этом пишет портал «СтарХит».

«Питьевая вода будет стоить как нефть»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что медиум составил прогноз событий на планете на ближайшие десять лет.

По его мнению, ситуация на планете значительно ухудшится. По всему миру начнутся вооруженные конфликты, люди будут голодать, качественная «питьевая вода будет стоить как нефть».

США и ЕС потеряют свое господствующее положение, столкнутся с голодом и холодом, небо этих макрорегионов будет «затянуто черным дымом», рассказал медиум.

Кроме того, возможна пандемия нового вируса, более страшного, чем COVID-19, пояснил экстрасенс. Заболевание будет поражать головной мозг, в результате чего люди будут сходить с ума, станут нападать друг на друга.

Мехди Эбрагими Вафа подчеркнул, что его предсказания о конце света не сбудутся в том случае, если земляне смогут измениться, начнут жить по-другому. И, главное, пустят в свое сердце любовь к другим людям, к окружающему миру.

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