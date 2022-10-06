В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
39 минут назад

Артистов Большого театра отстранили из-за отъезда на гастроли в выходной

Газета.Ruиещё 1

Десятерых ведущих артистов Большого театра решили отстранить от выступлений из-за несогласованных гастролей в Узбекистане. Соответствующее решение принял управляющий балетной труппой Махар Вазиев, пишет Telegram-канал Mash.

Артистов Большого отстранили из-за гастролей в Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артисты Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Екатерина Крысанова, Михаил Лобухин, Евгений Образцо, Мария Александрова, Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов и Александр Волчков отправились в Ташкент по приглашению местного Министерства культуры. По данным издания, танцовщики посетили Узбекистан в свой выходной при помощи фонда пианиста Дениса Мацуева.

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала эту ситуацию в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и назвала Вазиева «ущербным, страшным и беспринципным» человеком. Она уточнила, что руководитель труппы «домогался» до нее, когда танцовщица в свои 18 лет начинала творческий путь в Мариинском театре. Балерина поблагодарила коллег за то, что они не побоялись высказать свое возмущение происходящим.

Общество,Анастасия Сташкевич,Вячеслав Лопатин,Екатерина Крысанова,Руслан Скворцов,Михаил Лобухин,Владислав Лантратов,Махар Вазиев,Екатерина Шипулина,Мария Александрова,Александр Волчков,Денис Мацуев,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители