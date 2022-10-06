Артистов Большого отстранили из-за гастролей в Узбекистане

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала эту ситуацию в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и назвала Вазиева «ущербным, страшным и беспринципным» человеком. Она уточнила, что руководитель труппы «домогался» до нее, когда танцовщица в свои 18 лет начинала творческий путь в Мариинском театре. Балерина поблагодарила коллег за то, что они не побоялись высказать свое возмущение происходящим.