Артистов Большого отстранили из-за гастролей в Узбекистане

Десятерых ведущих артистов Большого театра решили отстранить от выступлений из-за несогласованных гастролей в Узбекистане. Соответствующее решение принял управляющий балетной труппой Махар Вазиев, пишет Telegram-канал Mash.
Артисты Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Екатерина Крысанова, Михаил Лобухин, Евгений Образцо, Мария Александрова, Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов и Александр Волчков отправились в Ташкент по приглашению местного Министерства культуры. По данным издания, танцовщики посетили Узбекистан в свой выходной при помощи фонда пианиста Дениса Мацуева.
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала эту ситуацию в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и назвала Вазиева «ущербным, страшным и беспринципным» человеком. Она уточнила, что руководитель труппы «домогался» до нее, когда танцовщица в свои 18 лет начинала творческий путь в Мариинском театре. Балерина поблагодарила коллег за то, что они не побоялись высказать свое возмущение происходящим.