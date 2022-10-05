В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
9 минут назад

Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Елена Прошина

В свой день рождения глава Чечни Рамзан Кадыров получил сертификат от главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко. Согласно документу, Кадыров установил мировой рекорд по количеству личных санкций, введенных в отношении человека. Об этом сообщает ТАСС.

Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод - рекорд "Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире" с результатом 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», – сообщил Коненко.

Сам рекордсмен остался доволен полученным знаком отличия.

кадр из видео

«Почему я нахожусь в санкционных списках, потому что я защищаю религию ислам, наши традиции и обычаи, и безопасность нашего государства. А важнее этого для меня ничего нет. Поэтому я счастлив», – поделился впечатлениями глава Чечни.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерала-полковника.

Общество,Станислав Коненко,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители