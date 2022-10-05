Кадырова внесли в Книгу рекордов России

В свой день рождения глава Чечни Рамзан Кадыров получил сертификат от главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко. Согласно документу, Кадыров установил мировой рекорд по количеству личных санкций, введенных в отношении человека. Об этом сообщает ТАСС.
«Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод - рекорд "Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире" с результатом 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», – сообщил Коненко.
Сам рекордсмен остался доволен полученным знаком отличия.
«Почему я нахожусь в санкционных списках, потому что я защищаю религию ислам, наши традиции и обычаи, и безопасность нашего государства. А важнее этого для меня ничего нет. Поэтому я счастлив», – поделился впечатлениями глава Чечни.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерала-полковника.