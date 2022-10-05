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45 минут назад

Известный режиссер задолжал Никите Михалкову миллионы рублей

Илья Родин

Никита Михалков подал в суд на продюсера Досталя и его жену

Известный режиссер задолжал Никите Михалкову миллионы рублей
Фото: ТАССТАСС

Известный режиссер Никита Михалков подал в суд на продюсера Владимира Досталя и его жену Мариам Досталь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

Отмечается, что суд принял два исковых заявления о взыскании задолженности по договору займа. Одно на сумму 16,38 млн рублей, второе на 8,62 млн рублей.

В иске сообщается, что договор займа был заключен в июне 2019 года под расписку. Сроком возврата был указан декабрь 2019 года.

Напомним, что Владимир Досталь выступил продюсером фильмов «Старые клячи», «Дети понедельника», «Фортуна», телесериала «Штрафбат».

Общество,Владимир Досталь,Никита Михалков,
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