Известный режиссер задолжал Никите Михалкову миллионы рублей

Никита Михалков подал в суд на продюсера Досталя и его жену

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Известный режиссер Никита Михалков подал в суд на продюсера Владимира Досталя и его жену Мариам Досталь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

Отмечается, что суд принял два исковых заявления о взыскании задолженности по договору займа. Одно на сумму 16,38 млн рублей, второе на 8,62 млн рублей.

В иске сообщается, что договор займа был заключен в июне 2019 года под расписку. Сроком возврата был указан декабрь 2019 года.