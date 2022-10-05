В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
57 минут назад

Аптечки резко подорожали

Вечерняя Москва

Из–за ажиотажа на маркетплейсах и в аптеках резко повысились цены на готовые аптечные наборы.

В России резко подорожали аптечки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На фоне частичной мобилизации военные аптечки подорожали почти втрое. И спрос на них растет.

— Поскольку отечественные и западные наборы практически закончились, самыми популярными стали китайские, — рассказывает маркетолог Артем Дудинский. — Так, если китайский набор лекарств стоил 3000–4000 рублей, то сейчас его цена доходит до 20 000 рублей.

В итоге «дочке» Ростеха поручили разработать аптечки, которые будут оснащены всем необходимым. Их цена не должна превышать 10 000 рублей.

— Военная аптечка из комплекта экипировки «Ратник» содержит лишь четыре позиции, — пояснил «Вечерке» военный эксперт Андрей Земцев. — Это кровоостанавливающий жгут Эсмарха, перевязочный пакет, гемостатическое стерильное перевязочное средство и таблетки для дезинфекции. При этом в аптечке военнослужащих ВСУ — 13 наименований! Там есть даже, помимо перевязочных материалов, термоодеяло, карточка пострадавшего бойца и водостойкий маркер. Неудивительно, что мобилизованные вынуждены покупать аптечки «коммерческие». Но, надеюсь, скоро такой необходимости не будет: у нашей армии появятся аптечки новые и бесплатные.

ВАЖНО

Аптечка обязательно должна содержать в себе: бинты, йод, кровоостанавливающие повязки, жгут, лейкопластыри, обезболивающие, жаропонижающие, препараты от отравлений, антибиотики, антигистаминные.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители