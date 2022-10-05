В России резко подорожали аптечки

— Военная аптечка из комплекта экипировки «Ратник» содержит лишь четыре позиции, — пояснил «Вечерке» военный эксперт Андрей Земцев. — Это кровоостанавливающий жгут Эсмарха, перевязочный пакет, гемостатическое стерильное перевязочное средство и таблетки для дезинфекции. При этом в аптечке военнослужащих ВСУ — 13 наименований! Там есть даже, помимо перевязочных материалов, термоодеяло, карточка пострадавшего бойца и водостойкий маркер. Неудивительно, что мобилизованные вынуждены покупать аптечки «коммерческие». Но, надеюсь, скоро такой необходимости не будет: у нашей армии появятся аптечки новые и бесплатные.