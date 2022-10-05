В России резко подорожали аптечки

Из–за ажиотажа на маркетплейсах и в аптеках резко повысились цены на готовые аптечные наборы.
На фоне частичной мобилизации военные аптечки подорожали почти втрое. И спрос на них растет.
— Поскольку отечественные и западные наборы практически закончились, самыми популярными стали китайские, — рассказывает маркетолог Артем Дудинский. — Так, если китайский набор лекарств стоил 3000–4000 рублей, то сейчас его цена доходит до 20 000 рублей.
В итоге «дочке» Ростеха поручили разработать аптечки, которые будут оснащены всем необходимым. Их цена не должна превышать 10 000 рублей.
— Военная аптечка из комплекта экипировки «Ратник» содержит лишь четыре позиции, — пояснил «Вечерке» военный эксперт Андрей Земцев. — Это кровоостанавливающий жгут Эсмарха, перевязочный пакет, гемостатическое стерильное перевязочное средство и таблетки для дезинфекции. При этом в аптечке военнослужащих ВСУ — 13 наименований! Там есть даже, помимо перевязочных материалов, термоодеяло, карточка пострадавшего бойца и водостойкий маркер. Неудивительно, что мобилизованные вынуждены покупать аптечки «коммерческие». Но, надеюсь, скоро такой необходимости не будет: у нашей армии появятся аптечки новые и бесплатные.
ВАЖНО
Аптечка обязательно должна содержать в себе: бинты, йод, кровоостанавливающие повязки, жгут, лейкопластыри, обезболивающие, жаропонижающие, препараты от отравлений, антибиотики, антигистаминные.