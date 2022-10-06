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1 час назад

Активистов движения "Весна" Литвина и Мартыненко включили в список физлиц-иноагентов

ТАССиещё 2

Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, активистов движения "Весна" Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Активистов движения "Весна" включили в список физлиц-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обосновании их включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.

30 сентября прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник подал в городской суд административный иск о признании экстремистской организацией движения "Весна". До рассмотрения судом иска по решению прокурора Санкт-Петербурга деятельность движения приостановлена.

30 декабря 2020 года в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" были внесены изменения, предусматривающие новое понятие - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им, независимо от гражданства, может быть признано физическое лицо в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами РФ, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке таких видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

Общество,Богдан Литвин,Виктор Мельник,Минюст России,
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