Автомобильная очередь на выезд из РФ в Эстонию снизилась почти в полтора раза

Очередь из легковых автомобилей на выезд из России в Эстонию через участок государственной границы в Псковской области, где расположен пункт пропуска "Куничина гора" с начала недели сократилась почти в два раза, до 50 машин. Общее количество легковых автомобилей на российско-эстонской границе на территории региона уменьшилось в 1,3 раза, до 190 машин, это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Куничина гора", вид транспортного средства: легковые. Выезд из РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 50", - сообщается на сайте ФТС.

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При этом в начале недели в очереди на этом пункте пропуска на выезд из РФ находилось 80 автомобилей. Кроме того, снизилась очередь из легковых автомобилей и на втором втором пункте пропуска на границе с Эстонией - "Шумилкино": со 160 до 140 машин.

Кроме того, в регионе с начала недели уменьшилась с 705 до 643 легковых автомобилей очередь на участках государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки", "Убылинка" и "Лудонка".

По данным губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, власти установили на границе палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска.

"Большого количества желающих ими воспользоваться пока нет. В палатках по 1-2 человека - все-таки не зима. Дополнительно увеличили число контейнеров и туалетов. Но есть проблема: некоторые люди просто откровенно и демонстративно разбрасывают мусор. Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы", - приводит пресс-служба областного правительства слова губернатора.

Кроме того, чиновники проверили магазины и АЗС, расположенные поблизости с границей. "Везде есть возможность приобрести продукты, выпить горячие напитки, зарядить телефон. Приняли все необходимые дополнительные меры для усиления безопасности", - цитирует пресс-служба слова Ведерникова.

О ситуации

На прошлой неделе представители правительства Псковской области поясняли ТАСС, что скопление людей на участках границы с Эстонией и Латвией в регионе вызвано тем, что пограничные службы этих европейских стран работают крайне неритмично, пропуская в сутки ограниченное число автомобилей и пешеходов. По оценке псковских властей, ограниченная пропускная способность связана еще и с тем, что пограничные службы этих стран "в принудительном порядке заставляют заполнять и подписывать определенные документы против спецоперации и России".