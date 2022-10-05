На границе России с Грузией исчезли очереди машин

Очередь из легковых машин закончилась на границе России с Грузией, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

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"В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет", - сказал собеседник агентства.

При этом, по данным раздела сайта таможни о загруженности автомобильных пунктов пропуска, в Россию за сутки въехало из Грузии 777 легковых машин. По выезду из РФ с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.

О ситуации на границе

Как сообщал 3 октября на аппаратном совещании вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, почти 70 тыс. человек пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях за неделю. Ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась после введения в республике режима повышенной готовности.

На границе всех выезжающих призывного возраста продолжают проверять члены оперативной группы, которая работает на пункте призыва. Гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. Уже более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из Россию в Грузию, получили повестки на границе.

Также на КПП был развернут медицинский модуль из-за большого наплыва желающих выехать в Грузию. В городке жизнеобеспечения были организованы условия для отдыха и приема пищи. Там же в медицинском модуле работали медики, психологи МЧС и медицины катастроф. Медицинскую помощь оказывали круглосуточно.

Кроме того, для сокращения очереди разрешили пеший переход через границу.