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10 минут назад

Очереди легковых машин на границе России с Грузией больше нет

ТАСС

Очередь из легковых машин закончилась на границе России с Грузией, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

На границе России с Грузией исчезли очереди машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет", - сказал собеседник агентства.

При этом, по данным раздела сайта таможни о загруженности автомобильных пунктов пропуска, в Россию за сутки въехало из Грузии 777 легковых машин. По выезду из РФ с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.

На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток

О ситуации на границе

Как сообщал 3 октября на аппаратном совещании вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, почти 70 тыс. человек пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях за неделю. Ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась после введения в республике режима повышенной готовности.

На границе всех выезжающих призывного возраста продолжают проверять члены оперативной группы, которая работает на пункте призыва. Гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. Уже более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из Россию в Грузию, получили повестки на границе.

Также на КПП был развернут медицинский модуль из-за большого наплыва желающих выехать в Грузию. В городке жизнеобеспечения были организованы условия для отдыха и приема пищи. Там же в медицинском модуле работали медики, психологи МЧС и медицины катастроф. Медицинскую помощь оказывали круглосуточно.

Кроме того, для сокращения очереди разрешили пеший переход через границу.

Соответствующие службы Северной Осетии собрали почти 12 тонн мусора за шесть часов работы на границе, где люди ожидали выезда. Неравнодушные жители республики организовали для находящихся в очереди людей подвоз воды и еды.

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