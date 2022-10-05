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1 час назад

Page Six: Меган Маркл и принц Гарри враждуют с Netflix

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл не ладят с Netflix и со своей съемочной группой из-за того, что хотят вырезать эпизоды из нового документального фильма. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

Меган Маркл и принц Гарри не поладили с Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Гарри и Меган сомневаются в своей собственной истории, в своем собственном проекте», — сказал инсайдер в Netflix. По словам другого источника в индустрии, Гарри и Меган в панике из-за попыток смягчить тон даже самого простого языка.

Оба инсайдера отмечают, что пара якобы хочет вырезать куски из документального фильма о них, который снимается уже больше года Netflix. Стриминговая компания и режиссеры хотят сохранить содержание целиком.

«Они сделали несколько запросов на возврат контента, который они сами предоставили. Некоторые сотрудники Netflix считают, что если их просьба будет удовлетворена, то это фактически приведет к отсрочке проекта на неопределенный срок», — сказал источник в Netflix.

Ранее сообщалось, что супруги захотели отредактировать фильм после смерти Елизаветы II из-за того, что там было рассказано много нелицеприятных вещей о королевской семье.

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