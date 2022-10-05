Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной

Таможенный контроль на границе Крыма и Херсонской области перестал существовать после референдума о вхождении новых регионов в состав России. Как сообщает ТАСС, об этом замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Граница есть, просто таможенное оформление упрощенное. Граница существует, ее никто не отменял и не убирал», — сказал он.

С 23 по 27 сентября в НР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов большинство избирателей поддержали это решение.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов.