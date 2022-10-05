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33 минуты назад

Число соискателей работы в Казахстане за 10 дней выросло на 23%

ТАССиещё 2

Количество соискателей работы в Казахстане на сервисе "inDriver.Работа" за последние 10 дней выросло на 23% относительно общей динамики роста. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Число соискателей работы в Казахстане за 10 дней выросло на 23%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хантинговый сервис inDriver.Работа (вакансии для "синих и серых воротничков") объявил о резком увеличении количества соискателей в Казахстане. За последние 10 дней число соискателей увеличилось на 23% относительно общей динамики роста", - сообщили в пресс-службе.

Самыми востребованными специальностями стала работа поваром, кассиром, оператором кол-центра, менеджером по продажам и охранником.

Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в том числе граждане РФ, имеют право работать в Казахстане при наличии определенных документов по упрощенной процедуре, пояснили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил оказывать содействие въезжающим в страну гражданам России в регистрации и решении трудовых вопросов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам совещания, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из РФ.

Об inDriver

inDriver - глобальная IT-компания, включающая в себя онлайн-сервис для заказа поездок, который доступен в более чем 645 городах 45 стран мира. Его скачали уже более 150 млн раз. Помимо пассажирских перевозок в сервисе inDriver можно найти услуги курьеров, грузовых и междугородних перевозок, получить другие услуги.

Общество,Алихан Смаилов,ЕАЭС,
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