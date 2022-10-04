«Не просто товар»: зоозащитник о правилах продажи животных

Никакого запрета на торговлю животными в зоомагазинах и птичьих рынках пока нет. Есть некие полномочия, которые дали правительству, принимать соответствующие нормативные акты, правила. Какими будут эти нормативные акты - запретительными или нет, об этом говорить рано. Скорее всего, при выполнении определенных условий торговля животными в зоомагазинах будет дозволена. Но насколько каждый магазин сможет эти условия выполнять, это вопрос. Все будет зависеть от конкретных параметров.



Если, например, магазин занимает одно помещение в подвале, тогда, видимо, ему вряд ли разрешат торговлю животными. А если речь будет идти о зоомагазине, который занимает какое-то отдельное здание, то, может быть, он получит разрешение на продажу. Но пока мы не увидим соответствующих правительственных решений, говорить об этом рано. Пока это только бланкетная норма: должны быть некие правила, правительство имеет право устанавливать определенные требования к местам продажи животных.



Бывают такие ситуации, что когда ты приходишь в зоомагазин и, помимо рыбок и попугайчиков, видишь там щенков и котят, которые сидят в аквариуме и ждут своего покупателя. И тогда, конечно, возникает масса вопросов о том, каким образом они там оказались. Собака - это все-таки не рыбка, чтобы сидеть в аквариуме. Я бы запретил торговлю собаками и кошками путем их размещения в аквариумах и так далее, все-таки это высокосоциализированные животные, которые должны привыкнуть к постоянному контакту с человеком.



Когда мы говорим о продаже собак и кошек, то хорошо, чтобы покупатель приезжал к заводчику, смотрел на животное, смотрел на родителей животного, которого ему продают, и чтобы заводчик смотрел в глаза покупателя. Может быть, не всякому покупателю он продаст питомца. Такая схема, когда элемент мошенничества сведен к минимуму, наверное, близка к идеалу. При продаже заводчик может оказать консультационные услуги, рассказать о том, как животное должно содержаться, как за ним следует ухаживать, задать вопрос: "А действительно ли вам нужно это животное?". Ведь животное - это не просто вещь, которую можно поставить в угол и забыть, за ним нужно ухаживать, кормить. Животные болеют, их нужно лечить, что требует сил, а иногда и немалых денег. И хорошо бы, чтобы эту информацию человек получал перед покупкой. Потому что есть люди, для которых проблемы с содержанием животного оказываются неприятной неожиданностью. Кто-то, стиснув зубы, начинает эти проблемы решать, а некоторые, разочаровавшись в ситуации, отказываются от содержания животного, которое в результате оказывается либо в приюте, либо на улице. И чем меньше будет таких случаев, тем всем будет лучше. Тут можно вспомнить известную фразу: не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом.



Животное - это не просто товар. Это существа, которые испытываю страх и боль, о них надо заботиться. Их потенциального владельца нужно подготовить перед тем, как ему кого-то продать. К сожалению, предприятия торговли заинтересованы ровно в противоположном. Бывают случаи, когда животное погибает вследствие либо неправильного содержания, либо вследствие того, что оно было продано больным, и после этого человек приходит в тот же зоомагазин за новым животным и вновь платит деньги. Но законы бизнеса говорят о том, что подобная ситуация выгодна торговцам, к сожалению.

Кирилл Горячев Вице-президент Московского общества защиты животных