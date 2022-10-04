Россиянам рекомендовали воздержаться от мест скопления людей в Иране

Текущая обстановка в Иране стабилизируется, российская сторона внимательно отслеживает ситуацию с безопасностью в республике на фоне беспорядков. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве России в Иране.
"Внимательно следим за ситуацией с безопасностью в Иране. По информации правоохранительных органов Исламской Республики, обстановка в стране стабилизируется", - отметили в диппредставительстве.
Посольство РФ рекомендует российским гражданам воздерживаться от мест массового скопления людей в Иране.
Каких-либо серьезных инцидентов с россиянами в ходе беспорядков в Иране не зафиксировано.
Российские загранучреждения работают в штатном режиме на фоне проходящих в Иране беспорядков.