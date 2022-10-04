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16 минут назад

В соцсетях обсуждают сходство принцессы Шарлоты и королевы-матери Елизаветы

Газета.Ru

Поклонники королевской семьи отметили необычайное сходство принцессы Шарлотты и королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Об этом сообщает Elle.

Принцессу Шарлоту сравнили с королевой-матерью Елизаветы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Младшая дочь 14-го графа Стратмора, леди Элизабет Боуз-Лайон, вышла замуж за герцога Йоркского и стала королевой Елизаветой, королевой-матерью. Когда архивариус нашего замка просматривал фотографии юной леди Элизабет, мы все согласились, что существует поразительное семейное сходство с ее праправнучкой, принцессой Шарлоттой. Вы тоже видите сходство?» — сообщают фанаты.

В понедельник, 4 октября, в социальных сетях всплыла детская фотография королевы-матери, поклонники королевской семьи заметили, что принцесса Шарлота очень похожа на прабабушку, которая умерла 30 марта 2002 года. Пользователи также отметили сходство улыбок и глаз.

Ранее сообщалось, что Меган и Гарри боятся за титулы своих детей и вносят правки в сценарий своего фильма.

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