Принцессу Шарлоту сравнили с королевой-матерью Елизаветы

«Младшая дочь 14-го графа Стратмора, леди Элизабет Боуз-Лайон, вышла замуж за герцога Йоркского и стала королевой Елизаветой, королевой-матерью. Когда архивариус нашего замка просматривал фотографии юной леди Элизабет, мы все согласились, что существует поразительное семейное сходство с ее праправнучкой, принцессой Шарлоттой. Вы тоже видите сходство?» — сообщают фанаты.