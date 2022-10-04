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37 минут назад

Меган Маркл выпустила первый подкаст после смерти королевы Елизаветы II

Газета.Ru

Меган Маркл выпустила новый эпизод своего подкаста «Архетипы», героиней которого стала стендап-актриса Маргарет Чо. Об этом сообщает Mirror.

Меган Маркл выпустила первый подкаст после смерти Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подкаст Меган Маркл «Архетипы» на Spotify вернулся в эфир после того, как был поставлен на паузу из-за смерти королевы Елизаветы II. Однако в новом эпизоде Меган не упоминает о смерти королевы, а сразу переходит к беседе журналисткой Лизой Линг и стендап-актрисой Маргарет Чо о том, как развиваться в индустрии развлечений, будучи американкой азиатского происхождения.

Подкаст «Архетипы» был запущен на Spotify в августе 2022 года. Согласно официальному пресс-релизу, серия подкастов Меган Маркл будет «исследовать ярлыки, которые пытаются удержать женщин». Общаясь с историками и экспертами, герцогиня Сассекская «раскроет происхождение этих стереотипов и проведет открытые беседы с женщинами, которые слишком хорошо знают, как эти стереотипы формируют повествование». На данный момент героинями «Архетипов» уже стали теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри и актриса Минди Калинг.

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