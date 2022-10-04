Меган Маркл выпустила первый подкаст после смерти Елизаветы II

Меган Маркл выпустила новый эпизод своего подкаста «Архетипы», героиней которого стала стендап-актриса Маргарет Чо. Об этом сообщает Mirror.

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Подкаст Меган Маркл «Архетипы» на Spotify вернулся в эфир после того, как был поставлен на паузу из-за смерти королевы Елизаветы II. Однако в новом эпизоде Меган не упоминает о смерти королевы, а сразу переходит к беседе журналисткой Лизой Линг и стендап-актрисой Маргарет Чо о том, как развиваться в индустрии развлечений, будучи американкой азиатского происхождения.