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27 минут назад

Американца Гилмана приговорили к 4,6 годам колонии

Елена Прошина

Центральный районный суд Воронежа приговорил к 4,6 годам колонии общего режима американца Роберта Гилмана. Об этом сообщает «РИА Новости».

Американца Гилмана приговорили к 4,6 годам колонии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гилман 17 января в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в вагоне поезда. Его доставили в дежурную часть, где несколько раз ударил ногой полицейского. Против американца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Гилману грозило до пяти лет лишения свободы. Его арестовали на пять суток за мелкое хулиганство и заключили под стражу до завершения расследования по делу с полицейским.

В апреле разбирательства по делу были завершены и Гилман признал свою вину.

Сегодня, 4 октября, суд приговорил американца к 4,6 годам колонии общего режима. На данном сроке настаивала прокуратура. В него засчитают время проведенное Гилманом под стражей.

При этом во время оглашения приговора американец стал отрицать свою вину, заявив, что стал «жертвой политической репрессии». По словам Гилмана, он «ничего не сделал», находясь в тот момент «без сознания».

По данным «РИА Новости», в посольстве США в Москве следят за ситуацией с соотечественником.

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