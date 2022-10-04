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1 час назад

Медведь в Калифорнии забрался в дом, поплавал в бассейне и съел весь мусор

Газета.Ruиещё 2

В Калифорнии медведь забрался в дом местных жителей, поплавал в бассейне и съел весь мусор, пишет издание UPI.

Медведь в Калифорнии развлекся в доме местных жителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал хозяин дома Алон Антеби, медведя, прогуливавшегося по дому, заметила его невеста Минди. Хищника привлекли гранаты, оставленные на кухне на столе и мусор. Разобравшись с едой, зверь вышел во двор и забрался в бассейн, после чего ушел обратно в лес.

Несмотря на то, что медведь никому не навредил, Алан переживает по поводу случившегося. По словам американца, медведя уже не раз видели в жилом районе.

«Очевидно, что медведь — опасное животное. Очевидно, мы должны быть осторожны, особенно с нашими собаками», — добавил он.

В полиции округа сообщили, что в курсе инцидента, но пока не видят поводов для беспокойства.

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