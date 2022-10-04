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14 минут назад

Королева Дании Маргрете извинилась перед внуками за то, что лишила их титулов

Газета.Ru

Королева Дании Маргрете сделала публичное заявление, в котором извинилась перед семьей за то, что лишила внуков королевских титулов. Об этом сообщает Mirror.

Королева Дании Маргрете извинилась перед внуками за то, что лишила их титулов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В заявлении, сделанном вчера вечером, монарх признала, что ее решение «произвело большое впечатление на всех», за что она просит прощения, но отметила, что она приняла его осознанно.

«Реакция на мое решение о лишении титулов моих внуков, безусловно, тронуло меня. Но это решение зрело давно. Мой долг – обеспечить, чтобы монархия продолжала формироваться в соответствии с требованиями времени. Иногда это требует принятия сложных решений, и всегда будет трудно найти подходящий момент. Ношение королевского титула влечет за собой ряд обязательств и обязанностей, которые в будущем будут возложены на меньшее количество членов королевской семьи. Я приняла решение как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, насколько сильно это затронет моего младшего сына и его семью. Я сожалею об этом. Никто не должен сомневаться, что мои дети, невестки и внуки – моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем спокойно найти выход из сложившейся ситуации», — говорится в заявлении королевы Маргрете.

На прошлой неделе стало известно, что четверо внуков королевы Дании Маргрете лишатся титулов принцев и принцесс с 1 января 2023 года.

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