Королева Дании Маргрете извинилась перед внуками за то, что лишила их титулов

«Реакция на мое решение о лишении титулов моих внуков, безусловно, тронуло меня. Но это решение зрело давно. Мой долг – обеспечить, чтобы монархия продолжала формироваться в соответствии с требованиями времени. Иногда это требует принятия сложных решений, и всегда будет трудно найти подходящий момент. Ношение королевского титула влечет за собой ряд обязательств и обязанностей, которые в будущем будут возложены на меньшее количество членов королевской семьи. Я приняла решение как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, насколько сильно это затронет моего младшего сына и его семью. Я сожалею об этом. Никто не должен сомневаться, что мои дети, невестки и внуки – моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем спокойно найти выход из сложившейся ситуации», — говорится в заявлении королевы Маргрете.