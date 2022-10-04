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52 минуты назад

Жители пригорода Санта-Барбары не хотят соседствовать с Меган Маркл и принцем Гарри

Газета.Ru

Жители пригорода Санта-Барбары высказались против переезда к ним Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает TMZ.

Американцы не хотят соседствовать с Меган Маркл и принцем Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В начале октября появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют переезд внутри штата Калифорния в США. Сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские, проживающие в Монтесито, собираются поселиться в районе ранчо Хоуп в пригороде Санта-Барбары. Однако новым соседям здесь, судя по всему, не рады.

По данным TMZ, члены Ассоциации домовладельцев Санта-Барбары, хоть и не испытывают неприязни к герцогу и герцогине Сассекским, но беспокоятся, что их переезд вызовет ряд проблем. Они опасаются, что к ранчо Хоуп будет приковано слишком много внимания прессы, и это, в свою очередь, заставит нервничать местных жителей. Кроме того, они боятся возникновения пробок на дорогах, которые и без того узкие и извилистые.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Меган Маркл и принц Гарри держатся за руки на двух ранее не опубликованных портретах.

Общество,принц Гарри,
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