Принц Гарри отказался мириться с принцем Уильямом

После похорон Елизаветы II принц Гарри вместе с супругой спешно уехал в США. Видимо, примирения с братом и остальной семьей так и не случилось.
«Принц Уильям написал брату, чтобы спросить, могут ли они увидеться в ближайшее время. Но это привело Гарри и Меган в замешательство. Сначала Сассекский был за, но потом быстро изменил свое мнение», – рассказал королевский эксперт Валентин Лоу.
По словам эксперта, принц Гарри боялся, что Уильям раскроет прессе подробности встречи. Герцог Сассекский чувствовал себя разбитым из-за того, что не может доверять близким.
Тем не менее, в размолвке в монаршем семействе винят Меган Маркл. Ходили слухи, что она поставила перед принцем Гарри ультиматум: либо он рассказывает об их романе, либо она его бросит, пишет «СтарХит».