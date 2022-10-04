Принц Гарри отказался мириться с принцем Уильямом

«Принц Уильям написал брату, чтобы спросить, могут ли они увидеться в ближайшее время. Но это привело Гарри и Меган в замешательство. Сначала Сассекский был за, но потом быстро изменил свое мнение», – рассказал королевский эксперт Валентин Лоу.