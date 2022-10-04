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1 час назад

Принц Гарри сам отказался мириться с принцем Уильямом

РИА "ФедералПресс"

После похорон Елизаветы II принц Гарри вместе с супругой спешно уехал в США. Видимо, примирения с братом и остальной семьей так и не случилось.

Принц Гарри отказался мириться с принцем Уильямом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принц Уильям написал брату, чтобы спросить, могут ли они увидеться в ближайшее время. Но это привело Гарри и Меган в замешательство. Сначала Сассекский был за, но потом быстро изменил свое мнение», – рассказал королевский эксперт Валентин Лоу.

По словам эксперта, принц Гарри боялся, что Уильям раскроет прессе подробности встречи. Герцог Сассекский чувствовал себя разбитым из-за того, что не может доверять близким.

Тем не менее, в размолвке в монаршем семействе винят Меган Маркл. Ходили слухи, что она поставила перед принцем Гарри ультиматум: либо он рассказывает об их романе, либо она его бросит, пишет «СтарХит».

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